Черновецкий из-за границы просит суд не выпускать Луценко из Украины

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Экс-глава КГГА Леонид Черновецкий просит Окружной административный суд Киева запретить генпрокурору Юрию Луценко выезжать за границу.

Как сообщает пресс-служба суда, Черновецкий судится с Государственной пограничной службой и генпрокурором Луценко.

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"Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные на посту генерального прокурора сразу после его увольнения. Среди других требований иска – обязать Государственную пограничную службу Украины ограничить выезд Юрия Луценко за границу", – говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Как сообщал УНИАН, Черновецкий был мэром Киева с 2006 года по 2012 год. После прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году покинул Украину и поселился в Грузии.

В июле 2017 года Генпрокуратура сообщила Черновецкому о подозрении по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Бывшего мэра, в частности, подозревали в незаконном строительстве вертолетной площадки на объекте археологического наследия и занижении арендной платы, чем территориальной громаде был нанесен ущерб на свыше 250 миллионов гривен.

Вскоре после объявления подозрения пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган заявила, что суд разрешил задержать Черновецкого для избрания меры пресечения, поскольку было неизвестно место пребывания экс-мэра.

Впрочем, сам подозреваемый в интервью СМИ сообщал, что от следствия не скрывался, а открытое уголовное дело заставило его покинуть Грузию.