В Австралии создали чай, который напоминает вкусом пиво

Покупателей так заинтересовал новый продукт, что большую часть товара скупили за одно утро.

Австралийский пивной бренд Victoria Bitter создал чай, похожий по вкусу на пиво. Его выпускают только в пакетированном виде: каждая его порция состоит из хмеля и черного цейлонского чая. Алкоголя в напитке нет, поэтому его можно смело пить утром перед работой.

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на местное WS.FM.

На сайте компании чай продается за 10 долларов, но доставляют его только по Австралии. Покупателей так заинтересовал новый продукт, что большую часть товара скупили за одно утро.

В Victoria Bitter говорят, что напиток создали в первую очередь для фанатов крикета, которые с августа по сентябрь по ночам наблюдать за турниром «Ешес» - серией матчей между Англией и Австралией. В будние дни чай будет заменять зрителям пиво.