В американском аэропорту задержали пассажира с пусковой установкой для ракеты (видео)

Мужчина прилетел в США из Кувейта.

В американском аэропорту США у пассажира нашли пусковую установку для ракеты.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Мужчина прилетел в США из Кувейта. С собой привез пусковую установку для ракеты, как объяснил впоследствии таможенникам - такой сувенир захватил с собой на память о службе в армии. Установку у него изъяли, техническая служба впоследствии подтвердила, что прибор неисправен, он подлежит утилизации.