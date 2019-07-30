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В американском аэропорту задержали пассажира с пусковой установкой для ракеты (видео)

11:30, 30 июля 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Мужчина прилетел в США из Кувейта. С собой привез пусковую установку для ракеты, как объяснил впоследствии таможенникам - такой сувенир захватил с собой на память о службе в армии. Установку у него изъяли, техническая служба впоследствии подтвердила, что прибор неисправен, он подлежит утилизации.

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Теги: #США