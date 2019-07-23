В Харькове пьяный водитель уснул перед светофором (видео)
21:08, 23 июля 2019Курьёзы
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На авто, которое стояло посреди дороги, обратили внимание прохожие.
Патрульные пытались разбудить мужчину, но тот едва подавал признаки жизни / скриншот
В Харькове изрядно подвыпивший водитель остановился на светофоре и пока ждал зеленого светофора – уснул.
Об этом говорится в сюжете ДжеДАИ.
В конце концов на авто, которое стояло посреди дороги, обратили внимание прохожие и вызвали полицию.
Патрульные пытались разбудить мужчину, но тот едва подавал признаки жизни.
В Харькове подвыпивший водитель заснул на светофоре
Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил человека на пешеходном переходе.
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