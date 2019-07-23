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В Харькове пьяный водитель уснул перед светофором (видео)

21:08, 23 июля 2019
Курьёзы
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Патрульные пытались разбудить мужчину, но тот едва подавал признаки жизни / скриншот

Об этом говорится в сюжете ДжеДАИ.

В конце концов на авто, которое стояло посреди дороги, обратили внимание прохожие и вызвали полицию.

Патрульные пытались разбудить мужчину, но тот едва подавал признаки жизни.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил человека на пешеходном переходе.

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Теги: #Харьков#водительпогода в Харькове