В Харькове пьяный водитель уснул перед светофором (видео)

На авто, которое стояло посреди дороги, обратили внимание прохожие.

В Харькове изрядно подвыпивший водитель остановился на светофоре и пока ждал зеленого светофора – уснул.

Об этом говорится в сюжете ДжеДАИ.

В конце концов на авто, которое стояло посреди дороги, обратили внимание прохожие и вызвали полицию.

Патрульные пытались разбудить мужчину, но тот едва подавал признаки жизни.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил человека на пешеходном переходе.