Во Львовской области женщина имитировала свое похищение с целью заставить мужа съехать от свекрови

37-летней женщине за такую выходку «светит» два года за решеткой.

Во Львовской области 37-летняя женщина организовала собственное похищение, чтобы заставить мужа сменить место жительства и жить отдельно от его матери.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Бугское отделение полиции 19 июня обратилась жительница района, которая сообщила, что ей позвонили неизвестные и заявили, что с остановки общественного транспорта они похитили ее 37-летнюю невестку и угрожают совершить над ней физическую расправу. Похитители каких-либо требований женщине не предъявляли и даже обмолвились, где может находиться похищенная невестка.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, обнаружили потерпевшую со связанными руками в зарослях вблизи села, в котором она проживает. Женщина заявила, что трое неизвестных мужчин в масках затащили ее в автомобиль «ВАЗ» и, угрожая физической расправой, связали руки скотчем. Позже злоумышленники выбросили ее из машины на окраине села и уехали.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Полицейские начали комплекс действий по розыску автомобиля и установления лиц злоумышленников.

Впоследствии правоохранители выяснили, что историю о собственном похищении женщина придумала, чтобы заставить своего мужа сменить место жительства. 37-летняя невестка не могла ужиться со свекровью, а супруг не соглашался жить отдельно от матери. Чтобы побудить мужа жить отдельно, женщина организовала собственное псевдопохищение, чтобы таким образом убедить его уехать из деревни, где ее якобы преследуют неизвестные и угрожают расправиться с ней.

«Таким образом своими умышленными действиями женщина совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления). Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет », - сообщили в полиции.

Личности возможных сообщников устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.