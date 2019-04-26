Найдена самая многодетная мать 21-го века: 38 детей в 39 лет (видео)
19:18, 26 апреля 2019Курьёзы
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Сейчас Мариам - 39, она дала жизнь пяти двойняшкам, четырем тройняшкам и пяти четвернятам.
В Уганде нашли самую многодетную мать 21-го века: в свои 39 лет у нее уже 38 детей.
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Своих первых малышей Мариам Набатанзи родила, когда ей было всего 13 лет, говорится в сюжете ТСН.
Позже выяснилось - роженица имеет редкую особенность организма, благодаря которой всегда рожает больше одного ребенка. Сейчас Мариам 39, и она дала жизнь пяти двойняшкам, четырем тройняшкам и пяти четвернятам.
Все дети живут в небольшом домике. Три года назад от женщины ушел муж, поэтому она всех воспитывает самостоятельно.
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