В киевском метро блуждали белые ходоки из «Игры престолов» (фото)

В ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона «Игры престолов»

На станции киевского метрополитена «Майдан незалежности» замечены аниматоры в гриме белых ходоков из популярного фэнтези-сериала «Игра престолов».

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Фото белых ходоков в подземке опубликовала в Facebook Ксения Призиглей.

«Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают», –отметила она в публикации.

На фото видно, что белые ходоки «короновали» киевлянку, дав ей примерить корону правителя Семи Королевств Роберта Баратеона.

Напомним, в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона «Игры престолов». Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.