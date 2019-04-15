В киевском метро блуждали белые ходоки из «Игры престолов» (фото)
13:34, 15 апреля 2019Курьёзы
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В ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона «Игры престолов»
В киевской подземке нашли белых ходоков / Facebook - Kseniia Pryzigley
На станции киевского метрополитена «Майдан незалежности» замечены аниматоры в гриме белых ходоков из популярного фэнтези-сериала «Игра престолов».
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Фото белых ходоков в подземке опубликовала в Facebook Ксения Призиглей.
«Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают», –отметила она в публикации.
На фото видно, что белые ходоки «короновали» киевлянку, дав ей примерить корону правителя Семи Королевств Роберта Баратеона.
Напомним, в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона «Игры престолов». Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.
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