Американские полицейские устроили облаву на грабителя, который оказался роботом-пылесосом (видео)

Правоохранители прибыли по вызову с собаками и осмотрели дом.

Американские полицейские прибыли ловить грабителя, а обнаружили робота-пылесоса.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В американском Орегоне женщина вызвала полицию, потому что в ее дом пробрался посторонний и заперся в ванной комнате. Правоохранители прибыли по вызову с собаками и осмотрели дом.

Из ванной раздавались подозрительные звуки. Копы несколько раз попросили подозреваемого покинуть помещение и сдаться. Полицейские достали оружие и ворвались в комнату. Вместо преступника в углу увидели робота-пылесоса, который застрял.