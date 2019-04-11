Американские полицейские устроили облаву на грабителя, который оказался роботом-пылесосом (видео)
11:06, 11 апреля 2019Курьёзы
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Правоохранители прибыли по вызову с собаками и осмотрели дом.
Американские полицейские прибыли ловит грабителя, а обнаружили робота-пылесоса
Американские полицейские прибыли ловить грабителя, а обнаружили робота-пылесоса.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В американском Орегоне женщина вызвала полицию, потому что в ее дом пробрался посторонний и заперся в ванной комнате. Правоохранители прибыли по вызову с собаками и осмотрели дом.
Из ванной раздавались подозрительные звуки. Копы несколько раз попросили подозреваемого покинуть помещение и сдаться. Полицейские достали оружие и ворвались в комнату. Вместо преступника в углу увидели робота-пылесоса, который застрял.
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