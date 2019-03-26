Громче пылесоса и популярнее, чем видеоблогеры: топ котов-рекордсменов (видео)

Коты - существа во всех отношениях удивительные и загадочные. Каждый из них уникален, но есть среди котов и настоящие мировые рекордсмены.

Домашние питомцы способны не только украшать досуг, но и удивлять. Представители рода кошачьих регулярно оказываются на страницах «Книги рекордов Гиннесса».

Самая громкая кошка в мире

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Британская кошка Смоки поставила мировой рекорд по громкости мурлыканья. Мурлыканья Смоки достигает 92 децибел и разносится по всему дому, как звук работающего пылесоса. На момент установления рекорда в 2011 году ей исполнилось 12 лет.

Самый пушистый кот в мире

Полковник Мяу объединяет в себе гималайскую и персидскую породы. Шерсть кота имеет длину 23 см, его занесено в Книгу Рекордов Гиннеса как наиболее лохматого питомца. Забавная мордочка и красивая шерсть этого кота не оставят равнодушным никого.

Самая длинная кошка в мире

Британская кошка Люда попала в Книгу Рекордов Гиннесса как самая длинная в мире. Ее длина от носа до кончика хвоста составляет 119 см. По словам хозяйки, кошка имеет ленивый характер и за свою длину является неуклюжей.

Самый маленький кот в мире

Пятнисто-рыжий кот очень редкий и встречается только на Шри-Ланке и в Индии. Весит он чуть больше 1 кг и имеет в шесть раз острее зрение, чем у человека. Трудно поверить, что этот крошечный малыш на самом деле взрослый кот.

Самый популярный кот в мире

Кот по кличке Мару из Японии был признан самым популярным в мире. Кот прославился благодаря собственному каналу на YouTube и безумной страсти к коробкам. Ролики с Мару набирают сотни тысяч просмотров.