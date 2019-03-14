"Слишком мужеподобная": в Италии скандальное решение суда по делу об изнасиловании привело к массовым протестам (видео)

Апелляционный суд города Анкона вынес его еще два года назад, однако огласку история получила сегодня.

Около 200 человек протестовали возле апелляционного суда в итальянском городе Анкона после того, как раскрылось спорное обоснование снятия обвинений с двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании.

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Мужчины были приговорены судом первой инстанции в 2016 году за изнасилование женщины перуанского происхождения. На момент нападения в 2015 году ей было 22 года.

В пятницу стало известно, что с мужчин сняли обвинения, поскольку судьи признали, что предполагаемая жертва была "слишком мужеподобной" и не могла привлекать мужчин.

Причины решения 2017 года стали известны только когда высшая апелляционная инстанция Италии отменила решение суда низшей инстанции и назначила повторное рассмотрение.

Судьи, все из которых - женщины, сделали свои выводы по фотографии женщины и тому, что обвиняемые заявили, что она их не привлекала. Один из мужчин зарегистрировал номер жертвы в своем мобильном телефоне под именем "Викинг".

Пострадавшая обвинила двух своих знакомых в том, что они подмешали в ее напиток наркотическое вещество и воспользовались ее беспомощностью: один из мужчин насиловал ее, а другой стоял на страже.

Врачи сказали, что ее травмы подтверждают изнасилование, а в крови нашли следы наркотиков.

Как сообщал УНИАН, ранее десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против расизма в Милане.