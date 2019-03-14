"Мисцилив..., бл**ь": глава полиции Одесской области опозорился с украинским языком (видео)

В ролике можно услышать, что украинские слова даются главе полиции Одесской области очень трудно.

В сети появилось видео, как начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин пытается зачитать текст на украинском языке на камеру.

Соответствующий ролик опубликовал на своей странице в Facebook активист Сергей Стерненко.

Читайте также"Легитимный вернулся!": в Харькове остановили водителя с "правами" Януковича (фото)

На нем глава полиции Одесской области пытается записать заявление о найденной в лесу девочке, однако украинские слова даются ему очень тяжело. Он так и не смог произнести "одиннадцятирічна" и "мисливці".

"Это начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. У него есть проблема — в него вселился Азаров. Давайте поддержим генерала репостами и пожелаем научиться быть настоящим охотником за преступностью! Спасибо неравнодушным правоохранителям за видео", - прокомментировал Стерненко опубликованный ролик.

Как сообщалось, бывший украинский премьер-беглец Николай Азаров устроился экспертом по украинскому языку на российском телевидении.