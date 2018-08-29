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"Кровосися" Азаров устроился "экспертом" по украинскому языку на росТВ (видео)

14:57, 29 августа 2018
Курьёзы
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Так, Азарова пригласили комментировать языковую реформу. Сюжет, который вышел на пропагандистском канале "Россия 24", рассказывает зрителям о так называемой популярности кириллицы в Европе. И неразумных украинцах, которые решили ввести на государственном уровне новые языковые правила.

Московские пропагандисты украли куски сюжетов ТСН без ссылки. И добавили к ним комментарий Николая Яновича: "Нужно еще больше отделиться в произношении, правописании...".

Поэтому журналисты решили вспомнить, как на украинском разговаривал сам "господин эксперт". Уникальный язык Николая Азарова украинцы и до сих пор называют "азировка".

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Теги: #Россия#Азаров#украинский язык