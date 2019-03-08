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Грузовик с пивом «затопил» шоссе в Калифорнии (видео)

10:57, 08 марта 2019
Курьёзы
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Водитель грузового автомобиля не пострадал / скриншот

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Об этом сообщает ABC News. По данным телеканала, грузовик перевозил пивную продукцию.

Как отмечается, в результате ДТП сотни банок с пивом оказались на дороге. При этом водитель грузового автомобиля не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нью-Джерси при аварии школьного автобуса и грузовика погибли два человека.

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Теги: #пиво