Грузовик с пивом «затопил» шоссе в Калифорнии (видео)
10:57, 08 марта 2019Курьёзы
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Как отмечается, в результате ДТП сотни банок с пивом оказались на дороге.
Водитель грузового автомобиля не пострадал / скриншот
В американском штате Калифорния грузовой автомобиль перевернулся на автостраде.
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Об этом сообщает ABC News. По данным телеканала, грузовик перевозил пивную продукцию.
Как отмечается, в результате ДТП сотни банок с пивом оказались на дороге. При этом водитель грузового автомобиля не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Нью-Джерси при аварии школьного автобуса и грузовика погибли два человека.
Hundreds of beer cans spilled all over a California freeway after a semi-truck overturned, causing a small fire. Luckily, the driver was able to escape unharmed. https://t.co/7CMhKckF4jpic.twitter.com/s4b2frn4yj— ABC News (@ABC) 8 марта 2019 г.
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