Перепутали с французским Брестом: на беларусско-польской границе задержали двоих нелегалов

При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не беларусского, а расположенного во Франции.

В четверг, 28 февраля, брестские пограничники вблизи беларусско-польской границы задержали двоих граждан из Туниса, которые перепутали французский Брест с беларусским.

Об этом сообщает сайт государственного пограничного комитета Беларуси.

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Во время задержания мужчины были без документов. Они представились гражданами Сирии. Других сведений задержанные не предоставили, ссылаясь на языковой барьер. "По оперативной информации иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не беларусского, а расположенного во Франции", - сообщили пограничники.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания. Проводится дальнейшее разбирательство.