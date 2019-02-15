В Киеве пьяные мужчина и женщина избили прохожего за отказ от секса

Нападавшие были задержаны, их личности установлены.

В Киеве на проспекте Свободы 32Б пьяные мужчина и женщина избили прохожего за отказ от секса.

Об этом сообщает пресс-служба Муниципальной стражи Киева на своей странице в Facebook.

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«Во время отработки территории Виноградаря двое стражников стали свидетелями избиения гражданина, который возвращался с работы домой. Побои наносила ему семейная пара, которая был навеселе. Стражи среагировали и оттащили пострадавшего от нападавших», - говорится в сообщении.

Нападавшие были задержаны, их личности установлены.

«Суть конфликта заключалась в том, что женщина сделала неоднозначное предложение прохожему в связи с "Днем Святого Валентина". Как только он отказался, появился "ревнивый муж", и началась драка, очевидно спланированная», - пояснили силовики.

В связи с этим мужчин предостерегли, что предложения страстной любви могут привести к непредсказуемым последствиям.