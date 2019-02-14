Трамп потратил $50 тысяч на замену в Белом доме симулятора игры в гольф
08:47, 14 февраля 2019Курьёзы
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Замененным в Белом доме несколько недель назад симулятором игры в гольф президент США Дональд Трамп еще не пользовался, отмечают источники The Washington Post.
Трамп открыл сеть гольф-клубов по всему миру / Superior Golf & Spa Resort
Президент США Дональд Трамп заплатил собственные $50 тыс. за замену установленного в Белом доме симулятора игры в гольф.
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Об сообщает The Washington Post. Собеседники издания рассказали, что новый симулятор, который появился взамен установленного при президенте Бараке Обаме, имеет размеры с комнату и позволяет проводить виртуальные игры на площадках для гольфа по всему миру. Для ударов мяча предназначен большой видеоэкран.
Симулятор находится в личном помещении президента.
По данным The Washington Post, аппаратура была установлена в Белом доме несколько недель назад, но Трамп еще не пользовался ею. Трамп любит играть в гольф, в свое время он открыл сеть гольф-клубов по всему миру.
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