Трамп потратил $50 тысяч на замену в Белом доме симулятора игры в гольф

Замененным в Белом доме несколько недель назад симулятором игры в гольф президент США Дональд Трамп еще не пользовался, отмечают источники The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп заплатил собственные $50 тыс. за замену установленного в Белом доме симулятора игры в гольф.

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Об сообщает The Washington Post. Собеседники издания рассказали, что новый симулятор, который появился взамен установленного при президенте Бараке Обаме, имеет размеры с комнату и позволяет проводить виртуальные игры на площадках для гольфа по всему миру. Для ударов мяча предназначен большой видеоэкран.

Симулятор находится в личном помещении президента.

По данным The Washington Post, аппаратура была установлена в Белом доме несколько недель назад, но Трамп еще не пользовался ею. Трамп любит играть в гольф, в свое время он открыл сеть гольф-клубов по всему миру.