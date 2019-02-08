Блогер заявила, что существует только два пола, и ее забанили в соцсети за оскорбление трансгендеров

Блогер заявила, что существует только два пола - мужской и женский, и ее забанили за оскорбление трансгендеров.

Стример популярной соцсети для геймеров Twitch HelenaLive заявила, что ей навсегда запретили доступ на веб-сайт после того, как она сказала, что существует только два пола, что, по-видимому, считается «оскорбительным для сообщества трансгендеров».

Об этом сообщает издание "Metro".

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В письме, которое Twitch отправил геймерше, было отмечено, что она не впервые демонстрирует поведение, не соответствующее правилам потокового сервиса. За последние два месяца нетерпимость была замечена за ней дважды, утверждает компания.

HelenaLive считает, что модераторы Twitch неправильно трактовали ее слова. «Я специально сказала, что нормально, если мужчина хочет быть женщиной, а женщина хочет быть мужчиной, вы не можете быть чем-то средним», - сказала она в видео на YouTube, объясняя блокировку.

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