Последователь Чауса: на Тернопольщине у мужчины украли деньги, которые он хранил в трехлитровых банках

В краже денег признался сын гражданской жены потерпевшего.

У жителя Гусятинского района похитили 9 тысяч гривень, которые он хранил в двух трехлитровых банках в сарае.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Тернопольской области, вором оказался 17-летний сын гражданской жены потерпевшего. Подросток учится и большинство времени проживает в школе-интернате. Домой приезжает на каникулы и выходные. Во время последнего визита парень подглядел, где спрятаны деньги.

В краже школьник признался и рассказал, что на эти деньги приобрел себе мобильный телефон и музыкальную колонку.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса – кража.

Напомним, задержанный 9 августа 2016 года во время получения взятки скандальный судья Николай Чаус хранил деньги в банках - не в финансовых учреждениях, а в настоящих стеклянных банках.