Сейчас или никогда: в Бразилии 80-летняя бабушка покрасила волосы в бирюзовый цвет (видео)
09:38, 11 января 2019Курьёзы
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Своим примером она надеется вдохновить других сделать то, что всегда хотели.
Сейчас или никогда: в Бразилии 80-летняя бабушка покрасила волосы в бирюзовый цвет
Осуществить мечту никогда не поздно. 80-летняя бразильская бабушка стала интернет-сенсацией, когда покрасила волосы в желанный бирюзовый цвет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В юности Алайди Баррето покраситься не позволяли строгие родители, потом профессия учительницы и консервативный муж. Но когда 2 года назад он умер, бабушка поняла – сейчас или никогда.
Своим примером она надеется вдохновить других сделать то, что всегда хотели, но боялись.
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