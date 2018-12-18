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По улицам Ривного деловито разгуливала свинья (видео)

18:54, 18 декабря 2018
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Она что-то искала в снегу и людей ничуть не пугалась. Необычную прогулку свидетели засняли и выложили в сеть. Пользователи моментально прозвали животное свинкой Пепой.

Откуда она взялась, никто не видел. Местные подозревают, что местная Пеппа сбежала из частного хозяйства и решила устроить себе экскурсию по городу.

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Теги: #Ривне#свиньи