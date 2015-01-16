Полиция во Флориде задержала подростка, притворявшегося врачом в отделении гинекологии

20:36, 16 января 2015
Курьёзы
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В американском штате Флорида полиция задержала 17-летнего подростка, который в течение месяца появлялся в отделении гинекологии, выдавая себя за врача.

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Об этом пишет Эхо Москвы.

Обман был раскрыт после того, как его застали в комнате для осмотра вместе с одной из пациенток. Полицейские, которые изучили материалы с камер наблюдения, пришли к выводу, что никаких преступлений он не совершал, а его мать рассказала, что молодой человек болен и находится под наблюдением врача.

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