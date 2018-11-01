Мир всколыхнула история монахини, которая подалась в порно (видео)

Монахиня объяснила свое решение.

Из монастыря - во взрослое кино. Мир всколыхнула история колумбийской монахини, которая после 8 лет жизни в монастыре кардинально сменила вектор и стала порноактрисой.

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В интервью изданию Mirror Иуде Пинеда призналась, что на ее решение повлияла первая любовь к учителю теологии. Девушка осознала, что не может жить без мужчин, и ушла из монастыря.

Сейчас бывшая монахиня работает на одном из онлайн-ресурсов для взрослых. Свою работу она называет порядочной и артистичной. При этом Пинеда не забывает еженедельно ходить на церковную службу.

Напомним, в декабре прошлого года в Словакии в церкви сняли порнофильм прямо во время чтения проповеди.