В Киеве белая Audi встроилась в колонну военной техники, задействованной в репетиции парада (видео)

Иномарка долго ждала просвета в колонне техники, пока ее не пропустила одна из боевых машин.

В столице 20 августа водитель на белой Audi сумел встроиться в колонну военной техники, задействованной в репетиции парада ко Дню независимости. Читайте такжеВоенная техника парализовала движение в центре Киева (фото) Видео инцидента было опубликовано в Facebook проекта «Киев Оперативный». Иномарка долго ждала просвета в колонне техники, пока ее не пропустила одна из боевых машин. Напомним, в центре Киева 22-24 августа будет действовать запрет парковки из-за подготовки и празднования Дня Государственного Флага Украины и 27-й годовщины независимости Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter