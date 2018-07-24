Американец разорвал отношения с самой сексуальной ведущей погоды - причина шокировала весь мир (видео)
11:57, 24 июля 2018Курьёзы
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Американец разорвал отношения с самой сексуальной в мире ведущей погоды ради компьютерных игр.
Американец разорвал отношения с самой сексуальной в мире ведущей погоды ради компьютерных игр
Американец шокировал мир необычной причиной расставания с мексиканской телеведущей и моделью после трех лет отношений.
Говорит, хочет полностью сконцентрироваться на играх, говорится в сюжете ТСН.
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Янет Гарсиа называют самой сексуальной в мире ведущей погоды. Дуглас Мартин – профессиональный игрок. Говорит, отношения отнимали немало времени, поэтому на игру постоянно не хватало времени. Тяжелее всего давались перелеты между странами.
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