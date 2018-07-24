Американец разорвал отношения с самой сексуальной ведущей погоды - причина шокировала весь мир (видео)

Американец разорвал отношения с самой сексуальной в мире ведущей погоды ради компьютерных игр.

Американец шокировал мир необычной причиной расставания с мексиканской телеведущей и моделью после трех лет отношений.

Говорит, хочет полностью сконцентрироваться на играх, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеДаниил Сноу: фильм про галицкого князя перепутали с "Игрой престолов"

Янет Гарсиа называют самой сексуальной в мире ведущей погоды. Дуглас Мартин – профессиональный игрок. Говорит, отношения отнимали немало времени, поэтому на игру постоянно не хватало времени. Тяжелее всего давались перелеты между странами.

Свой поступок парень объяснил в 10-минутном ролике. Девушка призналась, что ее сердце разбито, впрочем, добавила, что заслуживает лучшего.

Как сообщал УНИАН, в городе Нантонг провинции Цзянсу 19-летний китаец по имени Ван отрезал себе руку, чтобы избавиться от игромании.