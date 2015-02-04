Китаец отрезал себе руку, чтобы избавиться от интернет-зависимости

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Молодой человек вышел из дома с кухонным ножом, сел на скамейку и отрезал себе левую руку до запястья. После этого он вызвал такси и уехал в больницу. Рука, как отмечает издание, так и осталась лежать на скамейке.

«Мы не можем смириться со случившимся. Это было совершенно неожиданно. Он всегда был умным мальчиком», — рассказала мать подростка. Она также сообщила, что перед уходом из дома сын оставил ей записку: «Мама, я поехал в больницу. Не волнуйся. Вечером вернусь».

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