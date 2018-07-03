"Х** вам": в Одесской области на поле выстригли огромную матерную надпись (фото)

11:23, 03 июля 2018
Курьёзы
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Журналистка показала фото с нецензурной надписью / фото facebook.com/zoyakazanzhy

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Соответствующее фото выложила журналистка Зоя Казанжи на своей странице в Facebook. По ее словам, пограничники уже начали разыскивать автора надписи.

"Сплетни приписывают это действо местному фермеру из Захаровского района. Фермер ранее арендовал и обрабатывал это поле. Затем земля была выставлена на торги. По цене, которая минимум в два раза была выше средней по Украине", - говорится в сообщении журналистки.

По словам Казанжи, фирма, победившая на тендере, скупает земли таким образом, чтобы у фермеров не было возможности конкурировать, ведь таких средств у них нет.

Ранее на поле в Московской области в районе Митино обнаружили надпись "Господи, помоги России", которая видна на спутниковых картах Google Maps и "Яндекс.Картах".

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Теги: #Одесская область#надпись в поле