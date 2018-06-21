В Австралии забавный вомбат перепутал стиральную машинку с норой и поселился в ней (видео)

Приключения вомбата на видео сняли работники австралийского заповедника, они и помогли животному выбраться.

В Австралии вомбат перепутал стиральную машинку с норой и поселился в ней.

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Как говорится в сюжете ТСН в Австралии четвероногий зверь перепутал стиральную машину с норой. И покорил Сеть. Животное – живет на территории заповедника. Когда вомбат увидел стиральную машинку, сразу прыгнул внутрь.

Вовсю вомбат пытался притоптать грязные вещи, чтобы влезть самому, а потом с перепугу еще и прокрутил барабан

Приключения вомбата на видео сняли работники австралийского заповедника, они и помогли животному выбраться.