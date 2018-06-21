В Австралии забавный вомбат перепутал стиральную машинку с норой и поселился в ней (видео)
10:29, 21 июня 2018Курьёзы
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Приключения вомбата на видео сняли работники австралийского заповедника, они и помогли животному выбраться.
Вомбат прыгнул в стиральную машинку / Скриншот видео ТСН
В Австралии вомбат перепутал стиральную машинку с норой и поселился в ней.
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Как говорится в сюжете ТСН в Австралии четвероногий зверь перепутал стиральную машину с норой. И покорил Сеть. Животное – живет на территории заповедника. Когда вомбат увидел стиральную машинку, сразу прыгнул внутрь.
Вовсю вомбат пытался притоптать грязные вещи, чтобы влезть самому, а потом с перепугу еще и прокрутил барабан
Приключения вомбата на видео сняли работники австралийского заповедника, они и помогли животному выбраться.
В Австралии вомбат перепутал стиральную машинку с норой и поселился в ней
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