Ученые: первые люди в Австралии застали гигантских вомбата и варана

Археологи нашли подтверждение тому, что австралийские аборигены гораздо раньше заселили континент, чем считалось ранее - согласно последним данным, они прибыли на материк около 65 тыс. лет назад. Таким образом, принятое в науке время заселения Австралии человеком может отодвинуться на 18 тыс. лет в прошлое, сообщает Русская служба Би-би-си.

Поводом для пересмотра дат послужило открытие древнейших каменных топоров и рисовальных орудий с охрой в гроте Маджедбебе близ национального парка Какаду на Северной территории.

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Как говорят исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature, речь идёт о древнейших приспособлениях для наскальной живописи в мире - топоров и примитивных кистей.

Антропологи десятилетиями спорили о времени заселения континента: по разным их оценкам, люди появились в Австралии от 47 до 60 тыс. лет назад. Вероятно, они приплыли на материк с архипелагов Юго-Восточной Азии, когда уровень воды был гораздо ниже.

Новое открытие подтверждает, что первые люди в Австралии застали мегафауну континента, в частности - гигантских вомбата и варана.

Землёй, где проводились раскопки, владеет племя миррар, чьи интересы представляет Корпорация аборигенов Гундджейхми, которые дали археологам разрешение на раскопки. Представители этнической группы миррар работали плечом к плечу с археологами, извлекая породу и следя за сохранностью добытых объектов.

Как сообщал УНИАН, недавно ученые в результате анализа ДНК древнего человека, найденного в пещере Холенштейн-Штадель на юге Германии, установили, что Homo sapiens породнились с неандертальцами задолго до основной миграции из Африки.