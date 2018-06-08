У Путина выпустили мороженое "Выбор Кремля" (фото)
15:37, 08 июня 2018Курьёзы
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Сообщается, что мороженое "Выбор Кремля" можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах.
Линейка мороженого "Выбор Кремля" / фото "Торговый дом "Кремлевский"
Управление делами президента РФ выпустило мороженое "Выбор Кремля", его уже можно и купить.
Об этом сообщают "РИА Новости".
По словам пресс-секретаря управления делами Елены Крыловой, мороженое "Выбор Кремля" можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах.
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"Мороженое можно купить в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", - сказала Крылова.
Она отметила, что существует несколько видов мороженого – пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.
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