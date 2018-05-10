Ляшко "засветился" на матче Динамо – Шахтер: щелкал семечки и бросал шелуху на пол (видео)

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на поведение политика.

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко заметили на финале Кубка Украины по футболу. На игре Динамо – Шахтер на Днепр-арене политик щелкал семечки и выбрасывал шелуху на пол. Футбольный болельщик рядом с Ляшко снял это на видео разместил в Интернете.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на поведение Ляшко, указывая, что он подавал плохой пример другим болельщикам.

Журналист Василий Крутчак в Facebook опубликовал видео с Олегом Ляшко и прокомментировал: «Вы только посмотрите, какое же оно быдло! Жрет семечки, как дикарь и шелуху выплевывает не в пакет, а тупо под ноги».

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Другие пользователи соцсетей посоветовали политику покупать сразу очищенные семечки подсолнечника, чтобы не мусорить на стадионе.

«Надо ему посоветовать купить очищенные семена. Больше пользы будет всем», - говорится в одном из комментариев.

Настоящие же футбольные фанаты обратили внимание на другую деталь – что Олег Ляшко поддерживает команду «Шахтер», а не «Динамо», потому что сидит в шарфе горняков с надписью «За Донбасс».

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«Какой из него фанат. Тем более Шахтера. Позор. Лучше бы этого не видели фанаты Динамо», - отметили болельщики.

Напомним, матч Динамо – Шахтер закончился со счетом 0:2.