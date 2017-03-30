"Нужно будет поменять участника на Евровидении": Ляшко спел в прямом эфире (видео)
09:59, 30 марта 2017Курьёзы
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Ляшко запел.
Ляшко спел "Два кольори" / Скриншот
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в эфире одного из украинских телеканалов песню "Два кольори".
Видео с исполнением опубликовано на его странице в Facebook. "Спел в эфире 112 "Два кольори", - говорится в подписи к видеозаписи.
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"Если я спою, нам нужно будет поменять участника на Евровидении", - пошутил Ляшко, а затем запел, правда, забыл слова.
Также радикал рассказал, что является поклонником украинского певца Дмитрия Гнатюка.
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