"Нужно будет поменять участника на Евровидении": Ляшко спел в прямом эфире (видео)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко спел в эфире одного из украинских телеканалов песню "Два кольори".

Видео с исполнением опубликовано на его странице в Facebook. "Спел в эфире 112 "Два кольори", - говорится в подписи к видеозаписи.

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"Если я спою, нам нужно будет поменять участника на Евровидении", - пошутил Ляшко, а затем запел, правда, забыл слова.

Также радикал рассказал, что является поклонником украинского певца Дмитрия Гнатюка.