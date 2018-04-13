В зоопарке нашли гориллу-йога (видео)
09:48, 13 апреля 2018Курьёзы
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Горилла из зоопарка в штате Флорида занимается йогой вместе с тренером.
Горилла из зоопарка в штате Флорида занимается йогой вместе с тренером
Горилла из зоопарка американского штата Флорида научилась копировать движения своего тренера по йоге.
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На видео, которое обнародовали работники зверинца, видно, как животное повторяет за женщиной упражнения по йоге. И даже решается стать вверх ногами.
В зоопарке говорят, что совместные упражнения помогают установить с животными дружеские отношения.
Как сообщал УНИАН, в зоопарке в Бердянске шимпанзе красила губы розовой помадой. Соня появилась в зверинце одной из первых, ей 12 лет.
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