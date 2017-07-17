Обезьяна и помада: шимпанзе в зоопарке красит губы, как истинная леди (видео)

В зоопарке в Бердянске шимпанзе красила губы розовой помадой. Видео процесса опубликовала пресс-служба "Сафари" на странице в соцсети.

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Сотрудница зоопарка поделилась с шимпанзе Соней своей помадой, передает местный сайт 061.ua.

Обезьяна умело накрасила губы, а потом увлеклась вкусом помады. Соня появилась в зоопарке одной из первых, ей 12 лет.

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