Обезьяна и помада: шимпанзе в зоопарке красит губы, как истинная леди (видео)
15:00, 17 июля 2017Курьёзы
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Соню называют в зоопарке истинной леди, которая даже умеет красить губы.
В зоопарке в Бердянске шимпанзе красила губы розовой помадой. Видео процесса опубликовала пресс-служба "Сафари" на странице в соцсети.
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Сотрудница зоопарка поделилась с шимпанзе Соней своей помадой, передает местный сайт 061.ua.
Обезьяна умело накрасила губы, а потом увлеклась вкусом помады. Соня появилась в зоопарке одной из первых, ей 12 лет.
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