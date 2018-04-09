Не проснулась: телеведущая вышла в эфир с бигуди в волосах (видео)

Во время приветствия своего соведущего журналиста она дотронулась до своей прически и вытащила из волос бигуди.

Ведущая телепередачи «Доброе утро, Британия» на канале ITV Кейт Гэррэуэй забыла снять бигуди перед эфиром.

Об этом сообщает The Sun.

Во время приветствия своего соведущего журналиста Имонна Холмса Гэррэуэй дотронулась до своей прически и вытащила из волос бигуди.

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«Я только что обнаружила, что бигуди осталась в моих волосах! А я все думала, почему так чешется», — воскликнула телеведущая, перебивая Холмса.

Пользователи Twitter выразили свое недоумение. «Хорошо, что ваша голова чешется не из-за вшей», — прокомментировал один из них.