Не проснулась: телеведущая вышла в эфир с бигуди в волосах (видео)

16:45, 09 апреля 2018
Курьёзы
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вытащила из волос бигуди / фото ITV

Об этом сообщает The Sun.

Во время приветствия своего соведущего журналиста Имонна Холмса Гэррэуэй дотронулась до своей прически и вытащила из волос бигуди.

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«Я только что обнаружила, что бигуди осталась в моих волосах! А я все думала, почему так чешется», — воскликнула телеведущая, перебивая Холмса.

Пользователи Twitter выразили свое недоумение. «Хорошо, что ваша голова чешется не из-за вшей», — прокомментировал один из них.

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Теги: #Британия#ведущая