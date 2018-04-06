Цензура: иранский телеканал замазал сосцы волчицы на логотипе футбольного клуба "Рома" (фото)

"Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!", - подшучивали пользователи соцсетей.

Иранский телеканал во время трансляции матча "Барселона" - "Рома" замазал сосцы волчицы, изображенной на логотипе итальянского клуба.

Как сообщает Би-би-си, государственной телерадиокомпании "Голос Исламской Республики Иран" изображение показалось чересчур откровенным, в результате чего эмблема появилась в эфире в отредактированном виде.

Читайте также"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити", "Барселона" - "Рому" в матчах Лиги чемпионовИздание собрало комментарии пользователей соцсетей, которые подшучивали над неуместной цензурой.

"Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы", - написал в своем Телеграм-канале живущий в Дании спортивный журналист Мехти Ростумпур.

"Неужели людей могла возбудить волчья грудь?!" - возмутился один из пользователей "Твиттера", а другой подшутил над чрезмерной предупредительностью телеканала: "Видимо решили, что мы тут же займемся рукоблудием".

Как сообщал УНИАН, инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл производство против ФК "Рома" за появление на трибунах стадиона команды символики так называемой "ДНР" во время матча против "Шахтера".