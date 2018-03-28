В Днепре мужчина спрятался в посылке и ограбил почту, но все равно попался

Злоумышленника в ящике нашли работники "Новой почты".

Суд вынес приговор жителю Днепра, который спрятался в посылке "Новой почты", чтобы совершить кражу.

Соответствующий документ 27 марта был опубликован в Едином госреестре судебных решений, передает АТН.

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21 декабря 2017 года житель Днепра изготовил деревянный ящик и сел в него и попросил друга отправить коробку по почте в Харьков. В пути мужчина выбрался из "заточения" и похитил из других посылок ноутбук Toshiba стоимостью 5500 гривен, часы Apple Watch стоимостью 4875 гривен и мобильный телефон Хіоmі стоимостью 2704 гривны. Всего злоумышленник похитил чужого имущества на сумму 13 тысяч гривен.

Чужие товары вор сложил в свой ящик и снова спрятался. Утром 22 декабря злоумышленника в ящике нашли работники "Новой почты".

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам без отбывания срока наказания в местах лишения свободы – "условно".

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