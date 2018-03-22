"Яйко-прятайко": изобретательный яйцекрад рассмешил соцсети (фото)

09:51, 22 марта 2018
Курьёзы
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Мужчину сейчас допрашивают / фото pl.npu.gov.ua

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Охранники и передали в руки полицейских 35-летнего работника фабрики, который пытался вынести с территории более 100 куриных яиц, об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Полтавской области.

К подкладке куртки мужчина пришил небольшие карманы - отдельные под каждое яйцо. Во время задержания у них лежало 110 штук. В соцсетях уже шутят по поводу находчивости вора и пишут: "Яйко-прятайко", "Яичко-прятаичко", "Такого специалиста поймали", "Вот, он какой, оказывается, "мужчина с яйцами".

Как отмечается в сообщении, в настоящее время работник предприятия дает показания правоохранителям.

Ранее на Киевщине полиция разыскала грузовой автомобиль Volvo, водитель которого по поддельным документамвывез с птицефабрики куриные яйца на сумму 800 тыс. грн.

фото pl.npu.gov.ua

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Теги: #кража#яйца#Полтавщина