Пушистый миротворец: кот, оригинально остановивший драку своих собратьев, стал хитом сети (видео)
07:27, 25 марта 2018Курьёзы
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За день видео с миролюбивым котом собрало 165 тысяч просмотров.
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео и стал звездой. За день видео с пушистым миротворцем собрало 165 тысяч просмотров.
На видео двое котов шипят друг на друга и начинают драться. Но тут в драку вмешался третий и заставил собратьев разойтись, попросту улегшись мжду ними.
Как сообщал УНИАН, в США кот вернулся к хозяину после 14 лет разлуки.
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