Пушистый миротворец: кот, оригинально остановивший драку своих собратьев, стал хитом сети (видео)

За день видео с миролюбивым котом собрало 165 тысяч просмотров.

Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео и стал звездой. За день видео с пушистым миротворцем собрало 165 тысяч просмотров.

На видео двое котов шипят друг на друга и начинают драться. Но тут в драку вмешался третий и заставил собратьев разойтись, попросту улегшись мжду ними.

Как сообщал УНИАН, в США кот вернулся к хозяину после 14 лет разлуки.