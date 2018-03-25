Пушистый миротворец: кот, оригинально остановивший драку своих собратьев, стал хитом сети (видео)

07:27, 25 марта 2018
Курьёзы
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На видео двое котов шипят друг на друга и начинают драться. Но тут в драку вмешался третий и заставил собратьев разойтись, попросту улегшись мжду ними.

Как сообщал УНИАН, в США кот вернулся к хозяину после 14 лет разлуки.

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Теги: #драка#кот