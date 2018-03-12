Калифорнийский горе-вор с автоматом для жвачек взорвал сеть (видео)

Через отверстие для собак неизвестный пролез в комнату. Так же через дырку в дверях пытался пропихнуть и украденное.

В Калифорнии мужчина пытался украсть автомат с жевательными резинками из приюта для животных. Как говорится в сюжете ТСН, видео с камер наблюдения опубликовали активисты, и оно мгновенно взорвало сеть. Через отверстие для собак неизвестный пролез в комнату. Так же через дырку в дверях пытался пропихнуть и украденное. Однако в конце-концов он разбил автомат и растерял все жвачки.

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