Калифорнийский горе-вор с автоматом для жвачек взорвал сеть (видео)

12:15, 12 марта 2018
Курьёзы
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Вор разбил автомат и растерял все жвачки / Скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, видео с камер наблюдения опубликовали активисты, и оно мгновенно взорвало сеть. Через отверстие для собак неизвестный пролез в комнату. Так же через дырку в дверях пытался пропихнуть и украденное.

Однако в конце-концов он разбил автомат и растерял все жвачки.

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Теги: #Калифорния#воровство