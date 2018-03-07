"Верни мне мои $20!": крысу застукали за воровством денег (видео)

Ролик заканчивается очередной попыткой крысы украсть доллары.

Американцы застукали свою крысу за воровством денег. Она сразу же пытается утащить 20-долларовые купюры в клетку.

Видеозапись с животным опубликовало издание Daily Mail. С крысой сражается снимающий видео мужчина, но все это тщетно.

Читайте также"Движения очень странные": эксперты ломают голову над вирусным видео с принимающей душ крысойИногда, как можно увидеть в ролике, животное даже хватает сразу две купюры. Но наконец-то мужчине надоедает борьба с грызуном.

Ранее в сети появились снятые в Перу кадры, на которых крыса стоит в кухонной раковине на задних лапах и "принимает душ". Удивительно, но животное делает это, как человек: трет подмышки, голову, обильно намылившись.