"Верни мне мои $20!": крысу застукали за воровством денег (видео)
13:23, 07 марта 2018Курьёзы
1885
Ролик заканчивается очередной попыткой крысы украсть доллары.
Крыса ворует деньги
Американцы застукали свою крысу за воровством денег. Она сразу же пытается утащить 20-долларовые купюры в клетку.
Видеозапись с животным опубликовало издание Daily Mail. С крысой сражается снимающий видео мужчина, но все это тщетно.
Читайте также"Движения очень странные": эксперты ломают голову над вирусным видео с принимающей душ крысойИногда, как можно увидеть в ролике, животное даже хватает сразу две купюры. Но наконец-то мужчине надоедает борьба с грызуном.
Ранее в сети появились снятые в Перу кадры, на которых крыса стоит в кухонной раковине на задних лапах и "принимает душ". Удивительно, но животное делает это, как человек: трет подмышки, голову, обильно намылившись.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter