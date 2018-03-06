Сайт Собчак взломали и разместили коллаж с Жириновским и бутылкой воды "Жирик" (фото)

Отмечается, что через два часа сайт Собчак возобновил работу после взлома.

В штабе кандидата в президенты России Ксении Собчак заявили, что ее предвыборный сайт взломали.

Читайте такжеВ сети появилось видео нападения на Собчак"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности", – говорится в сообщении штаба в Facebook.

При попытке зайти на сайт появлялась ошибка 521 или фотография кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием "Жирик", передает "Дождь".

Как сообщалось, Собчак облила Жириновского водой после его резкого высказывания. В ходе дебатов он обозвал кандидатку в президенты РФ "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной с*кой".

Муж кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Максим Виторган назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "больным человеком" после оскорблений во время дебатов.