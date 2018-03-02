Без конфузов не обошлось: Янукович оговорился на пресс-конференции

Во время пресс-конференции "легитимного" не обошлось без конфузов.

Беглый экс-президент Виктор Янукович оконфузился на пресс-конференции, перепутав фамилии Петра Порошенко с Юлией Тимошенко.

Читайте такжеЯнукович дает пресс-конференцию в России (онлайн-трансляция)"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенко", - заявил беглец на пресс-конференции в Москве 2 марта, передает "Обозреватель".

Как сообщал УНИАН, освещать первую пресс-конференцию Януковича в Москве прибыли несколько десятков журналистов из РФ, Украины и других стран. Ранее пресс-конференции он давал в Ростове-на-Дону.