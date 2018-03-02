Первая пресс-конференция Януковича в Москве: проводят двойной досмотр перед проходом в зал (фоторепортаж, видео)

Проход в зал для пресс-конференций осуществляется после двойного досмотра - дважды нужно пройти через рамки металлодетекторов.

На пресс-конференции беглого экс-президента Виктора Януковича в Москве усилены меры безопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, кортеж минимум из трёх автомобилей и полицейского сопровождения прибыл в госагентство ТАСС.

Читайте такжеЯнукович своей пресс-конференцией поможет обвинению – ГПУПроход в зал для пресс-конференций осуществляется после двойного досмотра - дважды нужно пройти через рамки металлодетекторов. Охрана не пропускает журналистов с жидкостями.

Освещать первую пресс-конференцию Януковича в Москве прибыли несколько десятков журналистов из РФ, Украины и других стран. Ранее пресс-конференции он в Ростове-на-Дону.