Ошибка 404: в МОК оригинально высмеяли нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи

16:32, 19 февраля 2018
Курьёзы
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Фотографию с нераскрывшимся олимпийским кольцом МОК использует на своем сайте для иллюстрации страниц с ошибкой 404 ("страница не найдена").

При попадании на страницу с ошибкой 404 появляется надпись: "Порой все идет не так, как планировалось".

Напомним, что во время торжественного открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году пять снежинок должны были превратиться в пять олимпийских колец, однако пятое кольцо в итоге не появилось.

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Теги: #Олимпиада в Сочи#нераскрывшееся кольцо олимпиада
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