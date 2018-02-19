Ошибка 404: в МОК оригинально высмеяли нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи

Фотографию с нераскрывшимся олимпийским кольцом МОК использует на своем сайте для иллюстрации страниц с ошибкой 404.

Официальный сайт Международного олимпийского комитета оригинально высмеял нераскрывшееся кольцо во время открытия Олимпиады-2014 в Сочи.

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Фотографию с нераскрывшимся олимпийским кольцом МОК использует на своем сайте для иллюстрации страниц с ошибкой 404 ("страница не найдена").

При попадании на страницу с ошибкой 404 появляется надпись: "Порой все идет не так, как планировалось".

Напомним, что во время торжественного открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году пять снежинок должны были превратиться в пять олимпийских колец, однако пятое кольцо в итоге не появилось.