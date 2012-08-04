Порочить "регионалов" в Севастополе можно за 50 гривен

В Севастополе Ленинский райсуд оштрафовал на 51 гривну людей, задержанных в пятницу милицией за распространение листовок, порочащих действия членов Партии регионов, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

В прокуратуре отметили, что 3 августа около 19 часов вечера в городе Севастополе на улице Ленина «группа молодых людей из числа трех неработающих севастопольцев, одного львовянина и киевленки-внештатного корреспондентом интернет-издания «Делфи», раздавали прохожим листовки с информацией, порочащей действия членов Партии регионов и, в том числе народного депутата Украины Вадима Колесниченко».

По сообщению пресс-службы, через полчаса группу задержали работники УМВД Украины в Севастополе и доставили в Ленинский районный отдел милиции, где в отношении них составили протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 212-13 ч. 2 КУоАП - за распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об организации, осуществившей печать, их тираж, а также информацию о лицах, ответственных за выпуск.

В этот же вечер после составления протоколов задержанных освободили и сообщили о дате и времени рассмотрения материалов в Ленинском районном суде.

«Правонарушители проигнорировали требования закона и в назначенный день не явились на судебное заседание. Это обстоятельство не послужило препятствием для судебного разбирательства, и после 2-х часового ожидания административные дела были рассмотрены судьей в отсутствии правонарушителей. Согласно решению суда, все правонарушители признаны виновными, и им назначено наказание в виде штрафа в размере 51 гривны», - сообщает прокуратура.