Славко и Славек попали на марку

Почтовая марка «УЕФА ЕВРО 2012тм» (Славко и Славек), где изображены официальные талисманы Чемпионата Европы по футболу, вводится в обращение 1 июня, сообщила пресс-служба Укрпочты.

Торжественная церемония специального погашения марки состоялась в международном детском центре «Артек» в Крыму.

Укрпочта отмечает, что стремится воспитать новое поколение коллекционеров почтовых марок, которым сейчас по 12-14 лет. Для этого в компании совместно с Ассоциацией филателистов Украины разрабатывается программа развития детской филателии, которая предусматривает целый ряд мероприятий для поощрения сбора детьми украинских марок и усиления культуры переписки. Одно из таких мероприятий прошло в «Артеке».то очередной выпуск Укрпочты, посвященный Чемпионату Европы по футболу.

Укрпочта ранее выпустила почтовый блок «УЕФА ЕВРО 2012тм. Украина-Польша» и две сцепки по четыре марки в каждой: «Города-хозяева УЕФА Евро 2012» и «Футбольные арены УЕФА Евро 2012».