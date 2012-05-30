Судак получит больше 30 миллионов на реконструкцию набережной

10:15, 30 мая 2012
Крым
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Город отмечает солидный юбилей

Судак получит 34,4 млн гривен из государственного бюджета Украины на реконструкцию и благоустройство набережной, работы проведут к 1800-летию основания города, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Проектно-сметную документацию реконструкции ранее одобрил филиа предприятия «Специализированная государственная экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы» в Крыму.

Судак отметит юбилей в октябре. 

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