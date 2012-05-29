Земельщики раздерибанили прибрежную землю в Севастополе

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения 0,6 га земли, расположенной в прибрежной защитной полосе Черного моря, причинившего государству 800 тысяч гривен ущерба. Под следствием оказались сотрудники главного управления Госкомзема в Севастополе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства города.

"В апреле 2010 года чиновники ведомства не проверили должным образом документы, представленные для получения государственных актов на право собственности на шесть земельных участков в Балаклавском районе, отведенных с нарушением Земельного и Водного кодексов Украины", - говорится в пресс-релизе.

Дело открыли по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Ее санкция - от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права до 3 лет занимать определенные должности.