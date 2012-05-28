Могилев взялся за автоперевозчиков

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев поручил Республиканскому комитету по транспорту и связи привлечь к ответственности пассажирского перевозчика, водитель которого незаконно отказал многодетной матери в бесплатном проезде, сообщила пресс-служба Совмина.

«Водитель оскорбил и нагрубил женщине, после чего они покинули транспортное средство. Женщина обратилась за помощью на горячую линию в Совет министров. В результате водителю маршрутки объявлен выговор», - говорится в пресс-релизе.

Водитель потребовал с матери троих детей (один ребенок грудного возраста) оплатить стоимость билетов за детей, хотя женщина пользуется льготами.

«Таких перевозчиков, которые нарушают закон и допускают хамское отношение к матери троих детей, нужно лишать лицензии и снимать с маршрута, а не объявлять выговоры», - заявил глава крымского правительства.