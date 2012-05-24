Самую крупную за последние годы торпеду подорвали в Крыму (фото)

Двухтонную торпеду советского производства времен Великой Отечественной войны уничтожили севастопольские пиротехники МЧС в акватории мыса Урет Черноморского района Крыма, сообщила пресс-служба спасательного ведомства Севастополя.

Торпеду с зарядом взрывчатого вещества 450 килограммов в тротиловом эквиваленте нашли дайверы. Она лежала на глубине 20 метров в 400 метрах от берега. «Это один из самых крупных боеприпасов, который был найден и уничтожен в Крыму за последние несколько лет», - говорится в пресс-релизе.

Торпеда была разломлена на две части. Одна - с остатками взрывчатого вещества - стояла в воде, рядом лежала вторая часть с зарядом.

Сотрудники МЧС и погранслужбы эвакуировали отдыхающих. Боеприпас уничтожили двумя подрывами. Столб воды от взрыва поднялся на 100 метров.

Фото МЧС Севастополя